حملة لتنظيف جزيرة ميامي بالإسكندرية لحماية البيئة البحرية

نُفذت حملة موسعة لتنظيف جزيرة ميامي من المخلفات البلاستيكية، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على البحر المتوسط وصون مكوناته البيئية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بتسيير أعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وجاءت الحملة بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة لغرب الدلتا، وبالتعاون مع جمعية بنلاستيك ومبادرة خليك إيجابي، وبمشاركة أكثر من 40 متطوعًا من شباب المجتمع المدني.

وتهدف الحملة إلى الحد من التلوث البلاستيكي ومخاطره على البيئة البحرية والصحة العامة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، خاصة أن جزيرة ميامي تعد من الجزر ذات القيمة البيئية والتاريخية المهمة، فقد شكلت الجزيرة عبر تاريخ الإسكندرية البحري جزءًا من خط الدفاع الطبيعي للمدينة، وموطنًا للكائنات البحرية والطيور المهاجرة، ومتنفسًا بيئيًا يسهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للنظام البيئي بالمنطقة.

وتأتي هذه الحملة في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر»، وعلى هامش الحملة القومية التي أطلقتها الدولة للحفاظ على البحر المتوسط، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية في مجال حماية البيئة البحرية، خاصة عقب استضافة مصر مؤخرًا لمؤتمر برشلونة لحماية البيئة البحرية.

ويؤكد محافظ الإسكندرية أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمتطوعين، فالحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ومواجهة التلوث البحري تتطلب تضافر الجهود والعمل المستدام.

وتواصل محافظة الإسكندرية جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الشواطئ والجزر البحرية، وصون التراث الطبيعي والبيئي لعروس البحر المتوسط، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة.