الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا جماهير الزمالك بشأن مباراة المقاولون العرب

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام  المقاولون العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :برأيك فيريرا يبدأ بمين مهاجم أمام المقاولون العرب 
1- ناصر منسي
2- عدي الدباغ
3- عمرو ناصر

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، امس الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تجهيز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للثنائي الجديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح البرازيلي خوان ألفينا، تمهيدًا لظهورهما الأول في لقاء المقاولون العرب.

وكان فيريرا فضل عدم الدفع بعدي الدباغ في مباراة سيراميكا، خاصة مع تأخر تسجيل هدف التقدم حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب وضع اللاعب تحت ضغط مبكر، إلا أن المهاجم الفلسطيني بات جاهزًا الآن بعد خضوعه لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية.

