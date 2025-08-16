مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا جماهير الزمالك بشأن مباراة المقاولون العرب

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :برأيك فيريرا يبدأ بمين مهاجم أمام المقاولون العرب

1- ناصر منسي

2- عدي الدباغ

3- عمرو ناصر

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، امس الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تجهيز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للثنائي الجديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح البرازيلي خوان ألفينا، تمهيدًا لظهورهما الأول في لقاء المقاولون العرب.

وكان فيريرا فضل عدم الدفع بعدي الدباغ في مباراة سيراميكا، خاصة مع تأخر تسجيل هدف التقدم حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب وضع اللاعب تحت ضغط مبكر، إلا أن المهاجم الفلسطيني بات جاهزًا الآن بعد خضوعه لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية.