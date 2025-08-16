قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
الدردير:الزمالك مش هينافس على المركز الثاني..احنا داخلين على الدوري
مصر وألمانيا: رفضٌ مشترك للتصعيد الإسرائيلي وتأكيد على أولوية الحلول السلمية بالمنطقة
توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر
إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي
الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة ولا شكاوي من العربي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمحافظة الغربية، للعام الدراسي المنتهى 2024/2025، اليوم "السبت" فى يومها الأول حيث يؤدى الامتحانات 6913 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.

دعم تعليم الغربية 

وتتضمن مواد امتحانات اليوم للثانوية العامة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، للنظامين القديم والجديد، ومقاييس المفاهيم " اللغة الانجليزية" والتربية الدينية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، واللغة العربية " ورقة أولى" والتربية الدينية، للمكفوفين نظام جديد.

كان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات، بجانب تكليف مجالس المدن والأحياء بتطثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الامتحانية.

تفعيل غرف العمليات 

من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، خلال فترة امتحانات الدور الثانى للثانوية.

اخبار تعليم الغربية لا شكاوي من طلاب وطالبات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

بالصور

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد