تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة ولا شكاوي من العربي

انتظمت لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمحافظة الغربية، للعام الدراسي المنتهى 2024/2025، اليوم "السبت" فى يومها الأول حيث يؤدى الامتحانات 6913 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.

دعم تعليم الغربية

وتتضمن مواد امتحانات اليوم للثانوية العامة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، للنظامين القديم والجديد، ومقاييس المفاهيم " اللغة الانجليزية" والتربية الدينية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، واللغة العربية " ورقة أولى" والتربية الدينية، للمكفوفين نظام جديد.

كان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات، بجانب تكليف مجالس المدن والأحياء بتطثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الامتحانية.

تفعيل غرف العمليات

من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، خلال فترة امتحانات الدور الثانى للثانوية.