محافظ الوادي الجديد: دعم مجمع كهرباء الفرافرة بـ 5 مولدات طوارئ لمواجهة الأعطال

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، متابعته اللحظية لموقف تعزيز التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، والتي تأثرت نتيجة حدوث عطل بإحدى الماكينات الكبيرة قدرة ٣.٨ ميجاوات بمحطة توليد الفرافرة.

وأشار الزملوط إلى أنه بالتنسيق مع شركة مصر الوسطى للكهرباء تم الدفع بوحدات الطوارئ الموجودة بكافة قطاعات الشركة، ونقل ٣ مولدات من قطاعات بني سويف والفيوم وأسيوط ،بالإضافة إلى تحريك عدد ٢ مولد قدرة ٢ ميجاوات من منطقة مفيض باريس؛ لدعم قدرات الشبكة بما يضمن انتظام الخدمة بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك والأحمال نتيجة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن تصل المولدات لمجمع كهرباء الفرافرة مساء اليوم، لبدء أعمال التركيب والتحميل على الشبكة واستقرار الخدمة.