برلمانية: القروض الميسرة والمناطق الصناعية إحدى أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة بذلت جهودا حثيثة للقضاء على أزمة البطالة، ورفع معدلات التشغيل، من خلال توفير فرص عمل للشباب، لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتسارعة، لافتة إلى أن الدولة تعمل على زيادة فرص العمل من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة.



وقالت "الكسان"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إن

خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة، تعتمد على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام.

وأضافت عضو النواب، أن الدولة أطلقت العديد من برامج تدريب وتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل، إلى جانب تقديمها الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقروض الميسرة، فضلًا عن التوسع في المناطق الصناعية الجديدة، ما ساهم في خلق فرص عمل متنوعة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

تجدر الاشارة إلى أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة 0.2% خلال الربع الثاني من 2025 إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل مقابل 6.3% بالربع الأول من العام الجاري.

وسجل تقدير حجم قوة العمل زيادة 0،5% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق.