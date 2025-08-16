برلماني: البيان العربي الإسلامي أكد وحدة الموقف في مواجهة الاحتلال

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب والمسلمين ، معتبرًا أنه جاء ليجدد التأكيد على رفض المجتمع العربي والإسلامي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

وقال القطامي في تصريحات له، إن البيان كان واضحًا في إدانة كافة الإجراءات الاستيطانية غير القانونية، مشيرًا إلى أنه استند إلى القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، والرافض للاستيطان بكل أشكاله، فضلًا عن إعادة التذكير بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان شدد على وحدة الأرض الفلسطينية، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مسؤوليات الحكم يجب أن تعود كاملة لدولة فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولفت القطامي، إلى أن وزراء الخارجية العرب والمسلمين أرسلوا رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، والعمل الجاد على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن البيان تضمن دعوة صريحة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ضد المدنيين، مؤكدا أن البيان يعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يكون وحده في مواجهة الاحتلال وعدوانه.