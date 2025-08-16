جهاز الإحصاء يعلن تراجع البطالة فى مصر لـ6.1% .. نواب: انجاز جديد للدولة .. والمناطق الصناعية وفرت آلاف فرص العمل

برلماني يطالب بضرورة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

برلمانية: الدولة أطلقت برامج تدريب وتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة 0.2% خلال الربع الثاني من 2025 إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل مقابل 6.3% بالربع الأول من العام الجاري.

وسجل تقدير حجم قوة العمل زيادة 0،5% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق.



أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، انجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

وأشار "يحيي" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا، وفرت الملايين من فرص العمل للشباب، كما ساهمت بشكل كبير في تقليل معدل البطالة، مما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

وشدد عضو النواب على ضرورة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، حتى تتواكب مع وظائف الحاضر والمستقبل وما نشهده من تحولات تكنولوجية حديثة ، كخطوة فعالة لمكافحة البطالة .

من جانبه ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة بذلت جهودا حثيثة للقضاء على أزمة البطالة، ورفع معدلات التشغيل ، من خلال توفير فرص عمل للشباب، لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتسارعة ، لافتة إلى أن الدولة تعمل على زيادة فرص العمل من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة.



و أشارت " الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن

خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة ، تعتمد على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين ، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام.

كما أوضحت عضو النواب، أن الدولة أطلقت العديد من برامج تدريب وتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل، إلى جانب تقديمها الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقروض الميسرة، فضلًا عن التوسع في المناطق الصناعية الجديدة، ما ساهم في خلق فرص عمل متنوعة وتحقيق التنمية الاقتصادية.