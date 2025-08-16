رفع التصنيف الائتماني اللبناني ينعش الآمال رغم التحديات.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسراء صبري

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، إن رفع التصنيف الائتماني للبنان فيما يخص العملة المحلية من مستوى "سي" إلى "تريبل سي" يعكس وجود نظرة مستقرة لأداء الليرة اللبنانية في المرحلة الماضية، إضافة إلى توقعات مستقبلية أكثر استقراراً. 

وأوضح أن الدولة اللبنانية نجحت في المحافظة على سعر صرف الليرة للعام الثالث على التوالي، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يؤكد قدرة الدولة على إدارة الفائض وخدمة الدين بالعملة المحلية، رغم استمرار العجز في سداد الديون بالعملة الأجنبية.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشار بوضوح إلى أن لبنان ما زال يواجه أزمة حقيقية تتعلق بالعملة الأجنبية، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية القائمة. 

وأكد أن ارتفاع التصنيف يظل خطوة محدودة الأثر على الاقتصاد العام، لكنه يبعث برسالة طمأنة للأسواق المحلية ويعزز من الثقة في التعاملات الداخلية، خاصة في ما يتعلق بالليرة اللبنانية التي حافظت على استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الحكومة اللبنانية بدأت في اتخاذ حزمة من الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

 كما لفت إلى أن المجلس النيابي أقر مؤخراً قانونين مهمين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، هما تعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح القطاع المصرفي، مشدداً على أن هذه الخطوات تمثل بداية طريق طويل من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

