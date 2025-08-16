تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الإلتزام بانتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة على المخابز بنطاق 3مراكز ، أسفرت عن تحرير 48 محضر تمويني متنوع على النحو التالي

في مركزي دمنهور وكوم حمادة تم ضبط 12مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 14 محضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.