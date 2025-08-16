قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
محافظات

تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية بالبحيرة

ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الإلتزام بانتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة على المخابز بنطاق 3مراكز ، أسفرت عن تحرير 48 محضر تمويني متنوع على النحو التالي

في مركزي دمنهور وكوم حمادة تم ضبط 12مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 14 محضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و 4 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة محافظ البحيرة تموين البحيرة المخابز

المزيد

