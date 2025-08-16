روب أرليت: ترامب يركز على تحقيق السلام عبر الدبلوماسية

قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب يضع قضية السلام في الشرق الأوسط في مقدمة أولوياته السياسية، مشددًا على أنه يسعى إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأوضح «أرليت» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رؤية ترامب تقوم على التفاوض المباشر والبحث عن حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة وتحافظ على مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رغبة الإدارة السابقة في إرساء الأمن بعيدًا عن التصعيد العسكري.

وأشار السياسي الجمهوري إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا بين أسلوب ترامب ونهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الأخير لا يعتمد على الدبلوماسية في مساعيه لتحقيق السلام، بل يركز على فرض الأمر الواقع من خلال الوسائل العسكرية والتوسع على الأرض.

وأضاف أرليت أن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يعكس تباينًا في الرؤى حول كيفية تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا أن الأول يفضّل الحوار والاتفاقات السياسية، بينما الثاني يميل إلى استخدام القوة كخيار أساسي.