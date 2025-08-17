قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 17-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب وذلك بأول تعاملات مسجلة داخل محلات الصاغة المصرية في الأحد الموافق 17-8-2025.

أشهر جرام ذهب اليوم 

وتضمن أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 داخل محلات الصاغة المصرية

آخر تحديث أشهر جرام ذهب 

وجاء آخر تحديث مسجل لدي سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

استقرار الذهب اليوم 

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية؛ ثباتا دون تغيير بعد انخفاض في قيمة المعدن الأصفر.

تحركات الذهب 

وهوي  سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت علي مستوي الأعيرة الذهبية المحتلفة منذ الأسبوع بمقدار كسر حاجز الـ120 جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر جرام الذهب نحو 20  جنيه جديدة علي الأقل منذ تعاملات أمس الجمعة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب 

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 4520 جنيه .

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم  

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3013 جنيه للبيع و3026 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و 3336 دولار للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف جنيه للشراء

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تغيرات السوق 

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب عند التسوية لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.        واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3336.66 دولار للأونصة. وانخفض المعدن الأصفر 1.8% خلال الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار.   

وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.   

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو. 

ويأتي صعود الجمعة تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.27% إلى مستوى 97.989. ويقيس المؤشر أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية.

كانت بيانات وزارة العمل الأميركية كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بقراءة عند 2.5%.

الذهب

كما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مستوى أقل من التوقعات عند 224 ألف طلب مقابل تقديرات بإجمالي 228 ألف طلب.

ويأتي هذا بعد أن أشارت بيانات الثلاثاء الماضي إلى ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي خلال شهر يوليو، مما عزز احتمالات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سبتمبر.

الجنيه الذهب

وفي حين أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم تؤثر بقوة على احتمالات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فإنها قادت لانحسار الرهانات على أن يكون التخفيض بوقع نصف نقطة مئوية.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1140.69 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر اشهر جرام ذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

