وزير الدفاع يشهد المشروع الاستراتيجي لهيئة الاستخبارات العسكرية
مرموش بديلًا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
تنمية الفكر النقدي.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر
النقل تطلق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات | صور
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
رياضة

القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية

واقعة العنصرية
واقعة العنصرية
إسراء أشرف

أعلنت شرطة ميرسيسايد، إلقاء القبض على مشجع في ملعب أنفيلد؛ بعد تورطه في توجيه إساءة عنصرية لأنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا بعد بلاغ اللاعب، مؤكدة فتح تحقيق في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

تفاصيل واقعة العنصرية

وقعت الحادثة خلال الشوط الأول من اللقاء، عندما كان سيمينيو، يستعد لتنفيذ رمية تماس، قبل أن يتعرض لهتافات عنصرية من أحد المشجعين الجالسين في الصفوف السفلية من المدرج الرئيسي، على مقعد متحرك.

وأبلغ سيمينيو، الحكم “أنتوني تايلور” فورًا بالواقعة؛ ما دفع الأخير إلى إيقاف المباراة مؤقتًا، قبل أن يتم استئنافها لاحقًا، حيث انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-2.

مشجع ليفربول العنصري مشجع ليفربول ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

عمرو يوسف

عمرو يوسف يكشف حقيقة غيابه عن الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"

ويجز

ويجز يطرح ألبومه الجديد 29 أغسطس ومفاجأة في حفل العلمين

عائلة فريد شوقي

كانت أم وجدة حنينة..رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد هدى سلطان

بالصور

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

