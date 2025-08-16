القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية

أعلنت شرطة ميرسيسايد، إلقاء القبض على مشجع في ملعب أنفيلد؛ بعد تورطه في توجيه إساءة عنصرية لأنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بيان رسمي، أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا بعد بلاغ اللاعب، مؤكدة فتح تحقيق في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تفاصيل واقعة العنصرية

وقعت الحادثة خلال الشوط الأول من اللقاء، عندما كان سيمينيو، يستعد لتنفيذ رمية تماس، قبل أن يتعرض لهتافات عنصرية من أحد المشجعين الجالسين في الصفوف السفلية من المدرج الرئيسي، على مقعد متحرك.

وأبلغ سيمينيو، الحكم “أنتوني تايلور” فورًا بالواقعة؛ ما دفع الأخير إلى إيقاف المباراة مؤقتًا، قبل أن يتم استئنافها لاحقًا، حيث انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-2.