تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض ILTM Cannes الفرنسي

تدرس هيئة تنشيط السياحة المشاركة في معرض ILTM Cannes، المزمع اقامتة في فرنسا خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 ،وذلك بهدف استهداف وجذب شرائح متنوعة من السائحين.



أوضحت هيئة تنشيط السياحة ، في مستند حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن المشاركة في المعرض تستهدف الفئات ذات الإنفاق السياحي المرتفع ،واصفا أن المعرض أحد أهم وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في السياحة الفاخرة.

أفادت الهيئة ، أن المعرض يعتبر منصة مميزة للتواصل مع كبار منظمى الرحلات والشركات المتخصصة في سياحة الرفاهية ويجذب نخبة من العملاء والمشترين من مختلف دول العالم.



يذكر أن يقام المعرض سنويا بمدينة كان الفرنسية ،ويشارك به أكثر من 1.950 عارضا يمثلون حوالي 100 دولة ،ويحضرة مايقرب من 1500 مشترى متخصص في السياحة الفاخرة من مختلف دول العالم.

وتسعي هيئة تنشيط السياحة الذراع الدعائي والترويجي لـ وزارة السياحة والآثار ، الي ترويج المقصد السياحي المصري في كافة المعارض الدولية الخارجية ،بهدف زيادة الأرقام السياحية على مدار العام.