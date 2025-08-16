تعليق مؤثر من نجوى فؤاد بعد زيارة وفد المهن التمثيلية في منزلها .. خاص

أعربت الفنانة نجوي فؤاد عن سعادتها البالغة بعد أن استجابت لها نقابة المهن التمثيلية بقيادة النقيب دكتور أشرف زكي وتم إرسال وفد من النقابة لمعرفة ما الذى تحتاجه ، وذلك بعد ان استغاثت بوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو خلال الساعات الماضية بشأن حالتها الصحية التى تمنعها من المشاركة فى الأعمال الفنية مما أدي لتعرضها لأزمة مالية ، خاصة أنها ترفض العيش فى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين.

وقالت نجوي فؤاد فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنها سعيدة للغاية لسرعة الإستجابة من النقابة وبالفعل قام وفد كامل من نقابة المهن التمثيلية بزيارتها رفقة الفنانة نهال عنبر ،وستبدأ نجوي فؤاد فى العلاج بداية من يوم الاثنين المقبل.

وعن تفاصيل أزمتها الصحية، قالت نجوي فؤاد أنها تحتاج لتركيب مفصل جديد فى القدم بعد تلف المفصل الذي كانت عليه بجانب مشكلة الفقرات.

نهال عنبر: نقابة المهن التمثيلية مش بتسيب حد

وقالت الفنانة نهال عنبر منذ قليل ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنها بالفعل فى الطريق لمنزل الفنانة نجوي فؤاد رفقة وفد كامل من نقابة المهن التمثيلية بمتابعة من نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وذلك لمعرفة ما الذى تحتاجه وبناء عليه ستتخذ النقابة الإجراءات اللازمة فى اسرع وقت.

بداية استغاثة نجوي فؤاد

وكانت استعاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الساعات الماضية وذلك بعد مرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

وأكملت الفنانة: “أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة، انتبه لينا شوية، دي حاجة أنا مشوفتهاش في حياتي، ومعاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر”.

وسرعان ما تفاعل كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وقرر أن يرسلا وفد لزيارة الفنانة لبحث حالتها ومطالبها.

وقد أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لاستغاثتها؛ بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل ندائها فى اول رد فعل لها بعد استغاثتها.