الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من فرج عامر بعد مباراة نادي سموحة وغزل المحلة

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه منشوراً بشأن نادي سموحه ومباريات الدوري.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"مع بدايات الدوري العام  المصري لكرة القدم سموحة تعادل مبارتين ، للاسف سموحة لم يكن محظوظ او موفق   لاعتقادي بان  سموحة لة ضربة جزاء في المباراة الاولي  امام طلائع الجيش لم يتنبه  لها احد ، وفي مباراة المحلة احتسبت علينا ضربة جزاء لصالح نادي غزل المحلة ، لم  يكن تقديرها موفق ، عموما اهدرت من لاعب المحلة وحمدنا ربنا علي ذلك وفي المبارتين تعادلنا ، وللعلم فريق سموحةهذا الموسم  مبشر وقادر علي ان يشرف كرة القدم السكندرية  ، تحية لكل اللاعبين وتحية للمدير الفني الواعد الكابتن احمد عبد العزيز وكل  فريق العمل   ، وتمنياتي بالتوفيق والنجاح فيما هو قادم".

انتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي سموحة و غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة ‏دوري ‏Nile‏ الممتاز.‏

واهدر فريق غزل المحلة ضربة جزاء في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني على يد اللاعب رقم 21 محمد عبداللطيف جريندو

وكان قد أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان 

- خط الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر 

- خط الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو – خالد الغندور 

- خط الهجوم: صامويل أمادو – بابي بادجي .

أما علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، فأعلن عن التشكيلة الأساسية لفريقه وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: عامر عامر 

- خط الدفاع: أحمد شوشة – أحمد العش – محمود مجدي – يحيى زكريا 

خط الوسط: موري توريه – محمود نبيل "بلبل" – رشاد العرفاوي 

- خط الهجوم: ويليامز صنداي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – سولومون ألادي 


 

فرج عامر سموحه غزل المحلة

