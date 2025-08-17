محمد صلاح يقترب من أرقام قياسية جديدة.. قائد هجوم ليفربول يصنع التاريخ| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واصل النجم محمد صلاح، قائد هجوم ليفربول، كتابة فصول جديدة في مسيرته التاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما افتتح أهدافه في موسم 2025-2026 بتسجيله الهدف الرابع لفريقه في شباك بورنموث خلال الوقت بدل الضائع، ليعزز انتصار "الريدز" في افتتاحية الموسم.

أرقام تاريخية في البريميرليغ

بحسب موقع "سكواكا" المتخصص في الإحصاءات، رفع صلاح رصيده مع ليفربول إلى 271 مساهمة تهديفية بواقع 185 هدفاً و86 تمريرة حاسمة منذ انضمامه للنادي عام 2017.

محمد صلاح

وبات صلاح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تاريخ الدوري مع نادٍ واحد، متساوياً مع أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز (مع "الشياطين الحمر")، ولا يتفوق عليه سوى واين روني الذي يملك 276 مساهمة.

 ويحتاج "الفرعون" إلى 6 مساهمات إضافية فقط لتجاوز روني والانفراد بالصدارة.

كما أصبح صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفه رقم 106 في "أنفيلد"، ليعادل رقم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع مانشستر سيتي في ملعب “الاتحاد” ولم يتفوق عليه سوى الفرنسي تييري هنري الذي أحرز 114 هدفاً في ملعب "هايبري".

صلاح في سباق الكرة الذهبية

إلى جانب إنجازاته المحلية، دخل صلاح بقوة سباق المنافسة على الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث احتل المركز الثالث في آخر ترتيب للمرشحين خلف ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا.

صلاح قاد ليفربول الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه، معادلاً رقم مانشستر يونايتد القياسي، كما أنهى الموسم هدافاً للبريميرليغ بـ29 هدفاً وأفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة.

باريس يتألق وديمبيلي يتصدر

في المقابل، جاء ديمبيلي على رأس المرشحين بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان توج فيه بخمسة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، بالإضافة إلى السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح.

أما البرتغالي فيتينيا فحل ثانيا، بعد مساهمته في تتويج باريس بخماسية محلية وأوروبية، فضلاً عن قيادة منتخب البرتغال للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

إشادة من المنافسين

المستوى الثابت لصلاح أثار إعجاب نجوم عالميين، إذ صرح البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد لمجلة British GQ:“صلاح يستحق الكرة الذهبية. إنه يسجل، يصنع، ويؤثر في كل مباراة ورغم بعض التراجع في النصف الثاني من الموسم، إلا أنه الأكثر ثباتاً وأهمية لفريقه.”

وفي ظل هذه الأرقام والإنجازات، يبقى محمد صلاح أمام فرصة تاريخية هذا الموسم لانتزاع المزيد من الأرقام القياسية، وربما معانقة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.

