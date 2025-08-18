قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
برلمان

بتهمة فرض إتاوات على قائدي السيارات.. عاطل يواجه هذه العقوبة بالقانون

معتز الخصوصي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة فرض إتاوات على قائدي السيارات بشكل غير قانوني بمنطقة الزاوية الحمراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من آخر يمارس مهنة منادي سيارات دون ترخيص، ويُجبره على دفع رسوم مالية غير قانونية مقابل ركن سيارته بإحدى مناطق القاهرة.

وأوضحت التحريات الأمنية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

ومواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردتْ، مؤكدًا مزاولته المهنة بدون ترخيص، وفرض رسوم مالية على المواطنين دون وجه حق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقه.

عقوبات قانون السايس

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

إتاوات قائدي السيارات الزاوية الحمراء جهات التحقيق عاطل

