اتحضر للأخضر.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة| صور
إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
محافظات

محور محلة منوف بطنطا.. شريان تنموي جديد يعيد رسم خريطة الحركة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع محور “محلة منوف” بمركز طنطا، والذي يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما له من أثر مباشر في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية المتواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بالمراكز والمدن.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تنمية متكاملة، حيث يسهم في تخفيف الضغط عن المحاور المرورية الرئيسية بمدينة طنطا، لا سيما خلال فترات الذروة، ويوفر مسارًا بديلاً يسهل حركة النقل بين طنطا والقرى والمدن المجاورة، مشيرًا إلى أن المحور الجديد سيُحدث انفراجة مرورية ملحوظة، ويقلل من زمن الرحلات اليومية، ويرفع من معدلات الأمان على الطرق.

دعم محافظة الغربية 

وأوضح “الجندي” أن تصميم المحور تم وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، ليكون بمثابة شريان جديد يدعم شبكة الطرق الحيوية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب المروري فقط، بل يتكامل مع خطة تنموية أوسع تشمل تحسين البيئة العمرانية، وتطوير المناطق المحيطة، وتوفير متنفس حضاري وخدمي يخدم الأهالي.

كما أشار إلى أن المشروع يعزز الترابط بين المناطق الحيوية بمدينة طنطا، وعلى رأسها منطقة مجمع الكليات ومنطقة التلفزيون، مما ينعكس بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية والتجارية، ويدعم توجه المحافظة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتنشيط السياحة الداخلية.

وشدد محافظ الغربية على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، موجّهًا بتكثيف الأعمال والتنسيق بين الجهات التنفيذية لسرعة الإنجاز، ومؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروع لحظة بلحظة من خلال فرق عمل متخصصة، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية، وتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، من خلال مشروعات حقيقية تلبّي احتياجات المواطنين، وتنهض بمستوى الخدمات، وترسخ قواعد تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

