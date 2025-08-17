قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة : بروتوكول تعاون لتصنيع آلات تطويش الذرة محليًا

وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "بحوث الهندسة الزراعية" و"هايتك للبذور" لتصنيع آلات تطويش الذرة محليًا
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "بحوث الهندسة الزراعية" و"هايتك للبذور" لتصنيع آلات تطويش الذرة محليًا
شيماء مجدي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية للبذور، لدعم التصنيع المحلي لآلات تطويش الذرة.

وقع على البروتوكول الدكتور يسري عبد القوي الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، والمهندس محمد مرسي عطية، الرئيس التنفيذي لشركة مصر هايتك الدولية للبذور، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية، ومبادرة وزارة الزراعة لدعم الابتكار المحلي، وتوفير حلول زراعية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة.

وأضاف أن ذلك البروتوكول يعد خطوة نوعية نحو تعميق الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الزراعة، كما يؤكد على التزام وزارة الزراعة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في مجال البذور والتقنيات الزراعية الحديثة، لافتا إلى أنه يأتي أيضا تأكيدا على حرص الدولة المصرية على إشراك القطاع الخاص في كافة جهود التنمية، بما يساهم في تعزيز القدرة على تطوير تكنولوجيا زراعية تلائم البيئة المصرية وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا لهذا التعاون سيتم المزج بين الخبرات البحثية والعلمية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، الذي يمثل أحد الأذرع البحثية الرئيسية للوزارة، والإمكانات التمويلية والتسويقية لشركة مصر هايتك الدولية للبذور، لتصميم وتصنيع وتجارب ميكنة الذرة الشامية، وعلى رأسها آلات تطويش الذرة (إزالة النورة الذكرية)، مما سيساهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية، وتقليل التكاليف والفاقد، ودعم برامج إنتاج البذور المحلية.

ويعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، في إطار الدور المحوري لمعهد بحوث الهندسة الزراعية في تقديم حلول تكنولوجية عملية، حيث تساهم الابتكارات التي يقدمها المعهد، مثل آلات تطويش الذرة، في تقليل الاعتماد على الآلات الزراعية المستوردة.

