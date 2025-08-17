قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
محافظات

محافظ الغربية يبحث مع القومي للاتصالات إطلاق أولى حملات التوعية التكنولوجية بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اليوم اللواء أشرف إبراهيم الجندي محافظ الغربية و الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة العقيد ايمن سالم (الإدارة العامة للتنسيق الحكومي)، وذلك لبحث آليات تنفيذ حملة موسعة للتوعية التكنولوجية تستهدف مختلف فئات المجتمع بالمحافظة، في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لتكنولوجيا الاتصالات.

جهود محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استعرض وفد الجهاز خطة العمل التي تستند إلى نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الرقمية، والتعريف بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات السيبرانية ووسائل الاحتيال الإلكتروني، فضلاً عن التركيز على أهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتشجيع الشباب على توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلم واكتساب المهارات وتنمية قدراتهم المهنية.

دعم المبادرات الوطنية 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات الوطنية التي تستهدف الإنسان المصري وتعمل على صون وعيه وحمايته، مشيراً إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن ثم فإن رفع وعي المواطن بخطورة الاستخدام غير الآمن يمثل أحد أهم أولويات الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن وواعي.

الدعم اللوجستي والإداري للفريق القائم

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة ترحب ببدء هذه الحملة من الغربية لتكون نموذجاً لباقي المحافظات، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية ستقدم كامل الدعم اللوجستي والإداري للفريق القائم على تنفيذها، لضمان وصول رسالتها إلى كافة القرى والمدن، وبما يعزز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا بين مختلف الشرائح العمرية.

كما شدد المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهداً في تهيئة المناخ المناسب لإنجاح الحملة، عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية، ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية، لضمان أن تصل رسائل التوعية بشكل مباشر إلى المواطنين في المدن والريف على حد سواء.

تنسيق بين فرق المحافظة 

واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بين فرق العمل من المحافظة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتحديد خطة التحرك الميداني وتوقيتات إطلاق الحملة من ديوان عام محافظة الغربية خلال الفترة المقبلة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات التنسيق الاجهزه التنفيذية مبادرة التحول الرقمي

