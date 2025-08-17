قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل .. والرهان الأخير!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

خطة احتلال غزة، تواجه اعتراضات داخلية وخارجية. فهل يتحدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجميع ويجتاح مدينة غزة؟ فيما يزداد المشهد الإسرائيلي، تعقيدا تتوالي المؤشرات، إلي أزمة داخلية محتملة، تتشابك فيها الحسابات السياسة مع الضغوط الشعبية والانقسامات الأمنية. علي خلفية احتلال غزة. كل ذلك يتزامن مع تراجع المواقف الداعمة خارجيا. ما يضع حكومة نتانياهو، أمام أسئلة صعبة وخيارات ربما محدودة. 

يشتعل الصراع داخليا في تل أبيب، بين استراتيجية الاحتلال، وتداعياته المتصاعدة. حيث وافق مجلس الوزراء، علي التوجه نحو استعادة السيطرة علي غزة. في خطوة عسكرية تحمل أبعادا توسعية. علي الرغم من تحذيرات القيادة الميدانية. إلا أن تطورا جديدا برز في أروقة "الكابينيت"، قد يعمق الشرخ القائم. حيث ينتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية، علي تجنيد عشرات الألاف من جنود الاحتياط. في إجراء يري فيه معارضو نتانياهو، تمهيدا مباشرا لتنفيذ خطة الاحتلال، وفرض أمر واقع عسكري علي الأرض. 

وبين هذا وذاك، يصر نتانياهو، علي أن الغاية أمنية. ولن يكون البقاء طويلا. بل سيسلم القطاع لجهة عربية لا حقا. لكن هذه الرؤية تصطدم بتحذيرات هيئة الأركان، التي تري في الخطوة مجاذفة قد تعرض حياة الأسري للخطر، وتستنزف ما تبقي من مقدرات الجيش، في ظل حرب استنزاف مستمرة منذ عامين. بالتوازي، تتصاعد الاحتجاجات الشعبية، بقيادة عائلات الأسري، التي لوحت باضراب وطني يشل الاقتصاد. رفضا لأي عملية قد تنهي حياة أبنائهم. وعلاوة علي ذلك، لم تعد الانقسامات مجرد هتافات.إذ قام مسلحون يمينيون متطرفون، بالتلويح بالسلاح. في مؤشر غير مسبوق علي هشاشة الوضع الداخلي في تل أبيب. 

أما خارجيا، فيتقلص الدعم الدولي، مع قرارات أوروبية، بوقف تصدير السلاح. وتنامي الأصوات المحذرة من تبعات الخطة علي استقرار المنطقة. في هذا المشهد، يتجلي الشرخ، بين قرار سياسي عسكري من جهة، وحركة شعبية وأمنية من جهة أخري. تحت سقف دعم خارجي يتقلص حدوده. إسرائيل تقف اليوم في مفترق طرق. إما الاحتلال الكامل، مع كل تداعياته. وإما مخرج سياسي ينقذ ما تبقي من أمنها الداخلي ودعمها الخارجي.

غزة احتلال غزة نتنياهو

