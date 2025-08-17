جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن تجاه إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال تفرض على جماعة الحوثيين في اليمن "حصارًا جويًا وبحريًا مؤلمًا جدًا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم سلسلة ضربات استهدفت مواقع للبنية التحتية والطاقة داخل الأراضي اليمنية، في إطار ما وصفه بأنه "بداية حملة عسكرية موسعة".

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العبرية أن الحوثيين "سيدفعون ثمنًا مضاعفًا" مقابل كل محاولة لاستهداف إسرائيل عبر الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، مشددًا على أن تل أبيب لن تسمح باستمرار ما وصفه بـ"التهديد الاستراتيجي من جنوب الجزيرة العربية".

بحسب تصريحات الوزير، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم غارات مركزة على أهداف حيوية في اليمن، شملت محطات للطاقة ومستودعات أسلحة ومواقع يُعتقد أنها تستخدم في تخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من الحوثيين حتى اللحظة حول حجم الخسائر، فإن مصادر عسكرية إقليمية أشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت بالتنسيق مع بعض القطاعات البحرية الدولية في البحر الأحمر، في محاولة لقطع ما تصفه إسرائيل بـ"خطوط الإمداد والتهريب" التي تغذي القدرات الحوثية.