خطوة عاجلة من مسئولي الإسماعيلي لاستضافة المباريات

استقبل مسئولو الإسماعيلي اليوم بمقر النادي لجنة من الدفاع المدني للوقوف على الاشتراطات الأمنية المطلوب توافرها من أجل استضافة المباريات الجماهيرية على ستاد الإسماعيلية من جديد.

وحرص على استقبال اللجنة أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة ومحمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي وحسين أمين مدير أمن النادي.

ويتطلع مسئولو لإنهاء تلك الاشتراطات بأسرع وقت من أجل استضافة المباريات الجماهيرية من جديد على ستاد الإسماعيلية.

وكان المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة قد حرص على زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث تم خلالها الاتفاق على استضافة مباريات الفريق الجماهيرية على ملعب قناة السويس لحين انتهاء ملف الاشتراطات الأمنية.