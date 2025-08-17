نقل محافظ مطروح لمستشفى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلم "صدى البلد " من مصادر مطلعة أن حاله المحافظ مستقرة وخضع لفحوصات الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين. كما اجرى عمليه بسيطه

ولقى حجز المحافظ بالمستشفى تفاعل كبير من الشارع المطروحى سواء الجهات التنفيذية او الشعبية والذين تمنوا له الشفاء.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظمت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة مرسى مطروح و نواب رئيس المدينة، وبمشاركة مديرية الصحة، والطب البيطري،و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكاتب التموين والعمل و مندوب شركة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (6) محاضر شملت مخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وسلامة الغذاء، ومحاضر بيئية، كما تم توجيه عدد (6) إنذارات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية،و عدم وجود عقود و ملفات للعاملين و التامين عليهن واستكمال التراخيص والأوراق القانونية لمزاولة النشاط .

كما تم إعدام كمية تقدر بـ (35) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،

كما تم رفع الاشغالات من أمام أحد المطاعم المخالفة ضمن الحملة، و التوصية بغلقه لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط ومنعا للأضرار بالصحة العامة

وأكد الأستاذ محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تمت بمشاركة فعّالة من جميع الجهات المعنية، بما يعكس التعاون وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتُهيب اللجنة بأصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية، وجودة الأطعمة ومصدرها، ونظافة أماكن التجهيز والتخزين، تفاديًا لاتخاذ إجراءات رادعة.