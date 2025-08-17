قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: تجديد مصر رفضها التهجير القسري رسالة حاسمة للعالم

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بالموقف المصري الثابت والحاسم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أنه يعكس إدراكا عميقا لحجم المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، ويبرهن علي أن مصر ما زالت تمثل صمام الأمان الأول لحماية الحقوق العربية في مواجهة أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءات أحادية الجانب مشيرا إلى أن مصر منذ عقود وهي ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتتعامل مع الملف الفلسطيني باعتباره قضية أمن قومي وأخلاقي لا تحتمل المساومة.

وأضاف فرحات أن تجديد مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعوة الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء يؤكد بوضوح أن القاهرة ما زالت تقف في مقدمة الصفوف دفاعا عن الحقوق الفلسطينية، ورفضا لأي محاولات لفرض حلول قسرية تنتزع الفلسطينيين من أرضهم والتأكيد علي أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وليست مجرد ملف سياسي عابر، وأنها لن تسمح بتمرير أي مخططات تؤدي إلى تصفية الهوية الفلسطينية أو العبث باستقرار المنطقة كما عكست إدراكا استراتيجيا للعواقب الخطيرة التي قد تترتب على تهجير الشعب الفلسطيني، ليس فقط على مستوى فلسطين، بل على مستقبل الأمن الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يجدد التأكيد على مكانة مصر كفاعل رئيسي يحدد مسار التوازنات في الشرق الأوسط.


وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن ينحاز إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو يترك المنطقة رهينة لسياسات القوة والإملاءات الإسرائيلية التي لا تراعي أي اعتبارات إنسانية أو قانونية مشددا على أن ما يطرح من أفكار بشأن إخراج الفلسطينيين من أرضهم لن يجلب سلاما، بل سيعمق مشاعر الظلم والعداء، ويؤسس لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار.

وأكد فرحات أن مصر، بما تملكه من ثقل سياسي وعلاقات متوازنة، قادرة على قيادة تحرك دبلوماسي واسع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل بوضوح مواقف الدول من هذه القضية، وأن أي طرف يقبل أو يتورط في مثل هذه المخططات سيكون شريكاً في جريمة لن تسقط بالتقادم.

وأكد فرحات أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في الوجدان المصري والعربي، وأن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني لن يمر، فمصر بخبرتها التاريخية ومكانتها الإقليمية لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، وستظل متمسكة بخيار السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع وضمان الاستقرار في المنطقة.

رضا فرحات حزب المؤتمر الحقوق الفلسطينية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

ترشيحاتنا

أحمد موسى

بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

زيلينسكي

زيلينسكي يتوجه لواشنطن برفقة قادة أوروبيين وسط مخاوف من ضغوط أمريكية

الذكاء الاصطناعي

خبير: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى

بالصور

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد