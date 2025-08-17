نائب رئيس حزب المؤتمر: تجديد مصر رفضها التهجير القسري رسالة حاسمة للعالم

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بالموقف المصري الثابت والحاسم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أنه يعكس إدراكا عميقا لحجم المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، ويبرهن علي أن مصر ما زالت تمثل صمام الأمان الأول لحماية الحقوق العربية في مواجهة أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءات أحادية الجانب مشيرا إلى أن مصر منذ عقود وهي ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتتعامل مع الملف الفلسطيني باعتباره قضية أمن قومي وأخلاقي لا تحتمل المساومة.

وأضاف فرحات أن تجديد مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعوة الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء يؤكد بوضوح أن القاهرة ما زالت تقف في مقدمة الصفوف دفاعا عن الحقوق الفلسطينية، ورفضا لأي محاولات لفرض حلول قسرية تنتزع الفلسطينيين من أرضهم والتأكيد علي أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وليست مجرد ملف سياسي عابر، وأنها لن تسمح بتمرير أي مخططات تؤدي إلى تصفية الهوية الفلسطينية أو العبث باستقرار المنطقة كما عكست إدراكا استراتيجيا للعواقب الخطيرة التي قد تترتب على تهجير الشعب الفلسطيني، ليس فقط على مستوى فلسطين، بل على مستقبل الأمن الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يجدد التأكيد على مكانة مصر كفاعل رئيسي يحدد مسار التوازنات في الشرق الأوسط.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن ينحاز إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو يترك المنطقة رهينة لسياسات القوة والإملاءات الإسرائيلية التي لا تراعي أي اعتبارات إنسانية أو قانونية مشددا على أن ما يطرح من أفكار بشأن إخراج الفلسطينيين من أرضهم لن يجلب سلاما، بل سيعمق مشاعر الظلم والعداء، ويؤسس لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار.

وأكد فرحات أن مصر، بما تملكه من ثقل سياسي وعلاقات متوازنة، قادرة على قيادة تحرك دبلوماسي واسع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل بوضوح مواقف الدول من هذه القضية، وأن أي طرف يقبل أو يتورط في مثل هذه المخططات سيكون شريكاً في جريمة لن تسقط بالتقادم.

وأكد فرحات أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في الوجدان المصري والعربي، وأن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني لن يمر، فمصر بخبرتها التاريخية ومكانتها الإقليمية لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، وستظل متمسكة بخيار السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع وضمان الاستقرار في المنطقة.