عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر التاريخي والراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، ببيان الخارجية المصرية بشأن التأكيد علي رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم مؤكداً أن مصر موقفها ثابت وواضح منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 ، برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضهم ،دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحتي لا يتم تصفيتها .



وأكد " الكحيلي" أن البيان أكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، مشيراً أن مصر حذرت منذ أحداث السابع من أكتوبر من هذا المخطط ، حيث يعمل الإحتلال الإسرائيلي علي حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف " الكحيلي" أن ما طرحه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي من إحتلال قطاع غزة أمر مرفوض لأن هذا سيكون له تبعات خطيرة علي المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليمي ، حيث أنه سيؤدي إلي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مطالباً المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته بمنع حدوث تلك الكارثة.

ودعا" عضو مجلس الشيوخ" كل القوى الدولية والإقليمية للعمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وإختتم الكحيلي" تصريحاته قائلاً: أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً سيظل ثابتاً وعلي مدار التاريخ برفض التهجير القسري للفلسطينين.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها متابعة مصر بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، مؤكدة أن تلك المحاولات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.