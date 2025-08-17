يسرا: تيمور تيمور لم يتم تعويضه على مستوى الأخلاق والإنسانية

أكدت الفنانة يسرا، أن الفنان ومدير التصوير، تيمور تيمور، لم يتم تعويضه سواء على مستوى الأخلاق والإنسانية، مشيرا إلى أنه أنا مقهورة لأنه كان إنسان بأقصى درجة وأب وزوج وصديق رائع.

وقالت يسرا باكية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه بعد رحيل الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور، نشعر بأن الدنيا مفيهاش خير، مؤكدة أنه أتمنى أن يلقي الله الصبر على أحبابه وأبنائه.

وتابعت الفنانة يسرا، أن الموقف بعد علمنا بوفاة الفنان تيمور تيمور، أصبنا بصدمة كبيرة، مؤكدا انه كان شخص جميل بكل المقاييس، وكان متصالح على كل شئ، وكان شخصا نقيا.

وخيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور مساء السبت، إثر حادث مأساوي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث فارق الحياة غرقاً أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الموت المحقق.