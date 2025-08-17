بالأسماء.. ننشر تشكيل إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدلتا

عقد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بوسط وغرب الدلتا اجتماعه الأول بعد صدور قرار تشكيل المجلس للدورة الثانية عشرة، حيث ناقش الأعضاء الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السياحي، والعمل على دعم الشركات وتعزيز دورها في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: أشرف السعيد صحصاح – رئيس مجلس الإدارة، محمد عبد الباسط يوسف – نائب رئيس مجلس الإدارة، معوض عبد الله قويدح – أمين الصندوق، السعيد علي الغنام – عضو مجلس إدارة، حسن محمد العدوي – عضو مجلس إدارة، علاء يوسف أبو زينة – عضو مجلس إدارة، جمال شكري رضوان – عضو مجلس إدارة، محمد عبد الباسط إبراهيم – عضو مجلس إدارة، أسامة محمد السيد – عضو مجلس إدارة.

وخلال الاجتماع تم توزيع اللجان النوعية، حيث تولى حسن العدوي، رئاسة لجنة السياحة الداخلية والرحلات، وعلاء أبو زينة، رئاسة لجنة السياحة الدينية، وجمال شكري، رئاسة لجنة شؤون الأعضاء، وأسامة محمد، رئاسة لجنة فض المنازعات والقانونية، والسعيد الغنام، رئاسة لجنة الكيانات غير الشرعية، ومحمد عبد الباسط، رئاسة لجنة التدريب والطيران، فيما جاء جمال شكري، مقررا للجنة، وحسن العدوي، رئاسة لجنة النقل السياحي والليموزين.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس عزمه على مواصلة خدمة ورعاية مصالح الشركات بدعم الغرفة الرئيسية وذلك لتعزيز مكانة هذه المحافظات كوجهة سياحية رائدة على المستويين المحلي والدولي.