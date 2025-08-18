الإسكندر الذي لا نعرفه.. ندوة بالمتحف اليوناني الروماني

ينظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ،سادس ندوه من الموسم الثقافي بعنوان " الإسكندر الذي لا نعرفه " ، وذلك اليوم الأثنين بقاعة المحاضرات بالمتحف.



أوضحت إدارة المتحف اليوناني الروماني ، أن هناك عدة فاعاليات ننظمها تجمع مابين الثقافية والترفيهية ،التى تهدف لإثراء الوعي السياحي والآثري لكافة الفئات.

المتحف اليوناني الروماني



يذكر أن فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني بدأت في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة.

ثم قام المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي عَلى طراز المباني اليونانية، وافتتح المتحف لأول مرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 سبتمبر عام 1895م.



يحتوي المتحف على 10 آلاف قطعة أثرية، وتنوعت موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي عما سبق، وتغطي مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى، وإعادة العرض المتحفى، وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما يجذب زوّار المتحف المصريين وغير المصريين؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.

