أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون "نجم الشباك".. وعدي الدباغ "مقاتل"

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا في مرحلة التعرف على اللاعبين حتى الآن وذلك ظهر في مباراتي سيراميكا والمقاولون.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: "كان يجب استمرار عُدي الدباغ في مباراة المقاولون فهو لاعب مقاتل ويحارب على كل كرة في الملعب وهذا ما شاهدناه أمام المقاولون وكنت أتمنى استمراره وعدم خروجه ولكن انتظروا هذا اللاعب في الموسم الحالي وسيكون أفضل مهاجم".

وأضاف: "الزمالك يفتقد الانسجام ويحتاج لوقت للوصول لمرحلة النضج الكروي، وأتمنى أن يلعب ناصر ماهر في مركز صانع الألعاب فهو يفتقد مميزاته في مركز الجناح وأيضا أدم كايد لا يجيد في مركز الجناح".

وأوضح: "خوان ألفينا ظهر بشكل مميز ولمساته تؤكد بأننا على موعد مع لاعب مهاري وسيكون نجم الشباك في الفترة المقبلة ويحتاج للعب من بداية المباراة".