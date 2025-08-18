قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين

الملكية الفكرية
محمد البدوي

كشف الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أن هناك العديد من حالات التعدي على الملكية الفكرية بسبب غياب الوعي.

 دور الملكية الفكرية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور الملكية الفكرية هو صون الإبداع وحماية المبدعين.

ولفت الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، إلى أن كل الجهات المسئولة عن رفع الوعي سيكون لها دور في الفترة المقبل في مجال حماية الملكية الفكرية.

واستطرد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، أنه لا بد أن يكون هناك حملات توعية وتطبيق القانون على المخالفين، ولكن يسبق هذا توعية الجميع.

