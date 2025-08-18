لابد من معاقبة المخطئ.. توفيق السيد ينتقد طرد محمد معروف بعد طرد هاني



انتقد توفيق السيد الخبير التحكيمي؛ محمد معروف حكم لقاء الاهلي وفاركو في الدوري الممتاز بعد طرد محمد هاني في لقاء الفريقين الأخير



وقال توفيق السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لقاء الأهلي وفاركو كان سهل تحكيميًا، ولكن لا اعلم لماذا طرد محمد معروف لاعب في الدقيقة 90 بسبب اضاعة الوقت

واضاف: لم اتفق مع محمد معروف في طرد محمد هاني، ومافيش داعي ولا مبرر لده، لكن لو محمد هاني قال لمحمد معروف "ماتقدرش تطردني" يبقى يستحق الانذار التاني.

وواصل: الحكم اللي يغلط لازم يتحاسب، وخايف على الحكام من ضغط السوشيال ميديا.