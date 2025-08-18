شيكابالا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

وجه محمود عبدالرازق “شيكابالا” نجم الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد تعادل الأبيض مع المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشكر جمهور الزمالك العظيم على تعبكم ودعمكم للفريق والتبلوهات والشكل الرائع اللي زين استاد القاهرة".

وأضاف: “رغم النتيجة السلبية، وجودكم ووقفتكم ورا الفريق هو السبيل الوحيد إن الزمالك يرجع لمساره الطبيعي”.

وتابع: “خليكم دايمًا معانا، وبمساندتكم الزمالك بيرجع أقوى نحن في انتظاركم في المباراة القادمة، نحن دائمًا نؤمن بالانتصار بوجودكم”.