وائل القباني مهاجما ميدو: مش عارف عايز إيه من الزمالك

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بدري أول نحكم على فيريرا، أولا اعلم سبب الهجوم عليه، وفيريرا على الأقل يحتاج ٦ مباريات للحكم عليه.

وأضاف: كان هناك مبالغة كبيرة بعد الفوز على سيراميكا، مش حابب تويتة ميدو، ومش عارف ليه قال كده.

وتابع: أنا مع النادي قلبًا وقالبًا وأدعم تجربة چون إدوارد، ولا استطيع تقييم صفقات الزمالك حاليًا.. فورمة الماتشات بتيجي مع الوقت والفرقة محتاجة لانسجام..

وواصل: أنا بدعم الزمالك دايمًا، سواء بشتغل في النادي ولا لأ.. أنا ماليش أغراض شخصية..

واختتم القباني تصريحاته : جمهور الزمالك عاطفي شوية ويتنشأ على أي صفقة كويس ألفينا لاعب جيد ولكن مازال الحكم عليه مبكرًا.