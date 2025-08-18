قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد
بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي
احذر.. تسمية طفلك باسم مخالف للشرائع السماوية يغرمك 100 جنيه
بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
وائل القباني مهاجما ميدو: مش عارف عايز إيه من الزمالك

رباب الهواري

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
 

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بدري أول نحكم على فيريرا، أولا اعلم سبب الهجوم عليه، وفيريرا على الأقل يحتاج ٦ مباريات للحكم عليه.

وأضاف: كان هناك مبالغة كبيرة بعد الفوز على سيراميكا،  مش حابب تويتة ميدو، ومش عارف ليه قال كده.

وتابع: أنا مع النادي قلبًا وقالبًا وأدعم تجربة چون إدوارد، ولا استطيع تقييم صفقات الزمالك حاليًا.. فورمة الماتشات بتيجي مع الوقت والفرقة محتاجة لانسجام..

وواصل: أنا بدعم الزمالك دايمًا، سواء بشتغل في النادي ولا لأ.. أنا ماليش أغراض شخصية..

واختتم القباني تصريحاته : جمهور الزمالك عاطفي شوية ويتنشأ على أي صفقة كويس ألفينا لاعب جيد ولكن مازال الحكم عليه مبكرًا.

