التطلع إلى السمائيات في الصوم.. عظة الأحد للقس مايكل اسحق

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس مايكل اسحق كاهن كنيسة القديس أبي سيفين بمنطقة حدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

مفهوم الصوم المسيحي

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "مفهوم الصوم المسيحي" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الخامس، وأشار إلى بعض من مفاهيم الصوم، هي: التطلع للسمائيات، دعوة وقبول الخطاة، حَلْ قيود الشر، الصدقة، التمتع بصحة الروح والنفس والجسد، التسابيح والممارسات الروحية، اقتناء الفضائل، توبة الخطاة، "اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ فَنَجْرِيَ" (نش ١: ٤).