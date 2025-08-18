قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر التاريخي والراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، ببيان الخارجية المصرية بشأن التأكيد علي رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم مؤكداً أن مصر موقفها ثابت وواضح منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 ، برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضهم ،دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحتي لا يتم تصفيتها .


وأكد " الكحيلي" أن البيان أكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي،  مشيراً أن مصر حذرت منذ أحداث السابع من أكتوبر من هذا المخطط ، حيث يعمل الإحتلال الإسرائيلي علي حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الأعزل 
وأضاف " الكحيلي" أن ما طرحه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي من إحتلال قطاع غزة أمر مرفوض لأن هذا سيكون له تبعات خطيرة علي المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليمي ، حيث أنه سيؤدي إلي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مطالباً المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته بمنع حدوث تلك الكارثة 
ودعا" عضو مجلس الشيوخ"  كل القوى الدولية والإقليمية للعمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وإختتم الكحيلي" تصريحاته قائلاً: أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً سيظل ثابتاً وعلي مدار التاريخ برفض التهجير القسري للفلسطينين
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها متابعة مصر بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، مؤكدة أن تلك المحاولات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.

