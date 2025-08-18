قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل بشأن الراقصة دوسة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

قرار عاجل ضد الراقصة دوسة بعد تحريضها على الفسق والفجور
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الراقصة دوسة، بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي يحرض علي الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع المصري، وإنشاء حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح وارتكاب الجرائم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط الراقصة دوسة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل قضايا لاحقت الراقصة دوسة 

دوسة ما بين السوشيال ميديا إلى حياة البلوجرز إلى نقله أخري للعملة كراقصة إلى اتهامات نشر الفسوق والفجر إلي المخدرات ثم قسم الشرط ومباحث الآداب إلى النيابة العامة ثم قفص الاتهام فى المحكمة وجلسات. 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل القضايا السابقة ضد الراقصة دوسة. 

 

الراقصة سومة أو دوسة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة "دوسة" إلى محكمة الجنايات حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024 حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، و استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع "ترامادول - حشيش" بغرض التعاطي.

ووفقا لأمر الإحالة فإن الراقصة ارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "س . ر. م"، في منطقة حدائق الأهرام، حيث كشفت التحقيقات أنها تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الغرائز وهدم القيم المجتمعية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة أنشأت حسابات على "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام" لبث مقاطع مرئية مسيئة، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والبث المباشر.

وأفادت التحريات التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأن "دوسة" استخدمت تلك المنصات للترويج لمحتوى يتضمن إيحاءات جنسية واستعراضًا لمفاتنها بشكل متعمد.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها تستخدم تطبيقات التواصل لإجراء محادثات مع متابعين راغبي المتعة المحرمة، وتصور مقاطع خاصة مع رجال مختلفين مقابل مبالغ مالية، لزيادة دخلها من هذه الأنشطة غير المشروعة. 

وبرأت محكمة جنايات الجيزة الراقصة سومة رضا الشهيرة بـ"دوسة" من اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية تعلن عن قضية جديدة 

أعلنت وزارة الداخلية بيانا تتضمن أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تم القبض عليها. 

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

إخلاء سبيل الراقصة دوسة الراقصة دوسة جهات التحقيق كفالة مالية الفسق والفجور

