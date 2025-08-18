قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مروان عطية يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

مروان عطية
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن بدء مروان عطية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. مروان عطية يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي واللاعب سيصبح جاهز للمباريات خلال أسبوعين".

ويسعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتجهيز الثنائى مروان عطية وإمام عاشور للقاء غزل المحلة لمعرفة مدى إمكان الدفع بهما أمام بيراميدز فى المباراة الصعبة والأخيرة قبل فترة التوقف الدولى، بينما تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق لفترة لن تقل عن 4 أسابيع، بسبب إصابته بتمزق فى العضلة العانية للفخذ اليسرى.

وأبدى عمر كمال عبدالواحد ومصطفى العش ثنائى الفريق دهشتهما الشديدة من استبعادهما عن المشاركة فى مباريات الدورى حتى الآن.


وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيرا علي فاركو 4-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة مستحوذًا على الكرة وسط محاولات هجومية مستمرة أثمرت عن تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما محمد شريف في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وأداءه القوي وأضاف هدفين آخرين بقدم زيزو في الدقيقة 70 وجراديشار الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 81 فيما سجل محمد فخري هدف فاركو الوحيد. بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط ويصل للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.  

مروان عطية الاهلي احمد حسن

