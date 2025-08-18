كشف الإعلامي أحمد حسن عن بدء مروان عطية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. مروان عطية يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي واللاعب سيصبح جاهز للمباريات خلال أسبوعين".

ويسعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتجهيز الثنائى مروان عطية وإمام عاشور للقاء غزل المحلة لمعرفة مدى إمكان الدفع بهما أمام بيراميدز فى المباراة الصعبة والأخيرة قبل فترة التوقف الدولى، بينما تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق لفترة لن تقل عن 4 أسابيع، بسبب إصابته بتمزق فى العضلة العانية للفخذ اليسرى.

وأبدى عمر كمال عبدالواحد ومصطفى العش ثنائى الفريق دهشتهما الشديدة من استبعادهما عن المشاركة فى مباريات الدورى حتى الآن.



وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيرا علي فاركو 4-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة مستحوذًا على الكرة وسط محاولات هجومية مستمرة أثمرت عن تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما محمد شريف في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وأداءه القوي وأضاف هدفين آخرين بقدم زيزو في الدقيقة 70 وجراديشار الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 81 فيما سجل محمد فخري هدف فاركو الوحيد. بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط ويصل للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.