فتاوى تشغل الأذهان| خلعتني زوجتي وتطالبني بقائمة المنقولات فهل لها ذلك؟.. هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟.. كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟

فتاوى تشغل الأذهان

خلعتني زوجتي وتطالبني بقائمة المنقولات فهل لها ذلك ؟ .. عطية لاشين يجيب

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟ .. المفتي يجيب

كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان عدد من المسلمين نستعرض بعضها فى التقرير التالى.

خلعتني زوجتي وتطالبني بقائمة المنقولات فهل لها ذلك ؟

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نصه: “خلعتني زوجتي وصدر لها الحكم بذلك، وتطالبني بقائمة المنقولات، فهل لها ذلك؟”

وفي رده، استشهد الدكتور لاشين بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمختلعة: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن دين الإسلام الحنيف يولي المشاعر والأحاسيس عناية فائقة، حتى وإن كانت مشاعر سلبية، حيث يسيطر على الزوجة المخالعة شعور الكره تجاه زوجها لا لذنب اقترفه، وإنما لعدم شعورها بالارتياح النفسي معه بسبب عيب خَلقي جبلي، كأن يكون قصير القامة أو شديد السواد أو غير ذلك، مما يجعل الزوج لا يشغل في قلبها أدنى موضع.



وبيّن الدكتور لاشين أن الإسلام لا يصادم هذه المشاعر، ولا يُكره الزوجة على حياة زوجية لا ترغبها، بل جعل طلبها الخلع محل اعتبار، فجاءت نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة لتؤكد مشروعية الخلع، كما قال تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج جميلة بنت شماس: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

وانتقل الدكتور لاشين إلى واقعة السؤال موضحًا أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت على أن للزوجين أن يتراضيا على الخلع، فإن لم يتفقا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها برد الصداق الذي قبضته والتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، قضت المحكمة بتطليقها على زوجها.

وبناءً على ذلك، أكد أستاذ الفقه المقارن أن الزوجة التي خالعت زوجها ليست محقة في مطالبتها بقائمة المنقولات، لأن الخلع يسقط جميع الحقوق المالية المترتبة لها، مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات.

وأضاف أن الخلع يؤثر سلبًا على كل هذه الحقوق المالية، ولا يحل للزوجة أن تطالب بها بعد وقوعه، لكنه في الوقت ذاته أوضح أن للزوجة الحق في استرداد المنقولات التي ساهمت فيها بمالها الخاص عند تأسيس الحياة الزوجية.

واختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن للزوجة الحق في حضانة أولادها الصغار إن تمسكت بذلك.

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟..، حيث استشاره رجلٌ جارُه في شأن شابٍّ تقدَّم لخطبة ابنته، وكان يعلم عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة، فهل يجوز أن يخبره بها أم يجب أن يستر عليه؟

وأوضح المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن على الرجل المذكور الذي استشاره جارُه، وهو يعلم يقينًا بوجود صفات غير حسنة في الشاب المتقدم، أن يخبره بها؛ وذلك حفاظًا على حق الفتاة وأسرتها.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الأولى في هذا السياق أن يختصر الناصح تلك الصفات في عبارات عامة من غير تصريح، كأن يقول مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإذا لم يفهم المستشير المراد أو لم يتحقق الغرض إلا بالتصريح، جاز له أن يبين ما يعلمه من عيوبه يقينًا، على أن يكون ذلك بلا مبالغة، ودون تعدٍّ أو تجنٍّ، مؤكّدًا أنه لا إثم عليه ولا حرج في ذلك.

وتابع المفتي أن عقد النكاح ميثاق غليظ وعهد جليل، أوجب الشرع الشريف فيه جملة من الأحكام والقواعد التي تكفل بقاءه واستقراره واستمراره على أساس من المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ \[الروم: 21].

وأشار المفتي إلى أن قوام أمر الزواج يعتمد في بدايته على التأني والتروي في اختيار الشريك المناسب، وفق أسس شرعية ومعايير عقلية وعاطفية منضبطة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ» متفق عليه.

كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟

يمر بعض الناس أحيانًا بمرحلة من الفتور في العبادة قد يظهر أثرها في الكسل عن أداء الصلاة، بينما قد يستمر هذا الفتور لدى آخرين فترة طويلة دون أن يعرفوا سببه الحقيقي.

ويرى العلماء أن هذه الحالة كثيرًا ما تأتي عقب فترة من التشدد في العبادة والتركيز المفرط فيها، إضافةً إلى وساوس الشيطان التي لا تهدأ حين يرى المسلم محافظًا على الصلاة والعبادات على الوجه الأكمل.

ومع ذلك فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يعين على تجاوز هذه المرحلة والتغلب عليها.

دعاء نبوي لعلاج الكسل في الصلاة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن من أنفع ما يردده المسلم صباحًا ومساءً في هذه الحالة هو الدعاء النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في أذكاره.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» رواه البخاري.

تقوى الله طريق النشاط

أوضحت الإفتاء أن تقوى الله تعالى من أعظم أسباب النشاط في العبادة، إذ يقول الله عز وجل: ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ \[الطلاق: 4].

فكلما ابتعد المسلم عن الذنوب والتقصير، سهَّل الله له طريق الطاعة وشرح صدره للمحافظة على الصلاة والعبادات.

علامات رضا الله على العبد

من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التوفيق في العبادة علامة من علامات رضا الله على عبده، فإذا وجد الإنسان نفسه يحافظ على الصلاة في مواقيتها ويؤدي العبادات المختلفة من صيام وزكاة وحج، فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، فهي دليل على أنه في معية الله ورعايته.

أما إذا غلبت عليه الذنوب والتقصير، فهذا مؤشر على الحاجة إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى.

خطوات عملية للمداومة على الصلاة

المحافظة على الصلاة تحتاج إلى أسباب عملية تساعد المسلم على الاستمرار فيها، ومن أبرزها:

1. أداء الصلاة في وقتها التلبية الفورية عند سماع الأذان تمنع التسويف والكسل.

2. استشعار الراحة بعد الفريضة ربط الشعور بالطمأنينة والسكينة بأداء الصلاة يعزز الالتزام.

3. متابعة البرامج الدينية الاطلاع على فضل الصلاة وخطورة تركها يرسخ قيمتها في القلب.

4. دور الأهل تربية الأبناء على الصلاة منذ الصغر يجعلها عادة ملازمة لهم ويعين الأبوين أيضًا.

5.الأصدقاء الصالحون الصحبة الصالحة تذكّر بالصلاة وتشجع على الطاعة، بخلاف رفقة السوء التي تجر إلى الغفلة.

بهذه الوسائل يمكن للمسلم أن يحافظ على نشاطه العبادي ويعالج فتور النفس، مستعينًا بالدعاء والتقوى والبيئة الصالحة.