مفتي الجمهورية ينعى العالم الجليل صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية الأسبق

نعى فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأستاذ الدكتور، صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأحد القامات العلمية البارزة في ميدان الدراسات العربية واللغوية، والذي رحل إلى جوار ربه الكريم بعد حياة علمية حافلة بخدمة لغة الضاد وعلومها.

هذا ويتقدم فضيلة مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه وتلامذته ومحبيه، وإلى الدوائر العلمية والأدبية كافة، سائلًا المولى سبحانه أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم.