المؤتمر: كلمة وزير الخارجية أمام معبر رفح تعكس ثوابت مصر تجاه فلسطين

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أمام معبر رفح جاءت لتجدد التأكيد على الموقف الثابت لمصر قيادةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية.

وتابع غنيم في بيان له :" مصر بعث برسالة تضامن قوية، ترفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض أمر واقع جديد، مشددًا على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خط أحمر لا يقبل المساومة".

وأشار غنيم، إلى أن الوزير عبد العاطي سلّط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي في غزة، حيث يعاني المدنيون من حصار خانق وتصعيد عسكري مستمر منذ عامين، نتج عنه استهداف البنية التحتية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وفاة الأطفال بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية وانتشار الأمراض.

وأضاف أن كلمة الوزير أبرزت أيضًا حجم الجهود المصرية الكبيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث قدمت مصر نحو 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ أكتوبر 2023، ما يعكس التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لحشد الدعم الدولي ووقف الاعتداءات على المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته وفرض حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.