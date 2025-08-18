قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
برلمان

المؤتمر: كلمة وزير الخارجية أمام معبر رفح تعكس ثوابت مصر تجاه فلسطين

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أمام معبر رفح جاءت لتجدد التأكيد على الموقف الثابت لمصر قيادةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية. 

وتابع غنيم في بيان له :" مصر بعث برسالة تضامن قوية، ترفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض أمر واقع جديد، مشددًا على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خط أحمر لا يقبل المساومة". 

وأشار غنيم، إلى أن الوزير عبد العاطي سلّط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي في غزة، حيث يعاني المدنيون من حصار خانق وتصعيد عسكري مستمر منذ عامين، نتج عنه استهداف البنية التحتية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وفاة الأطفال بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية وانتشار الأمراض.

 وأضاف أن كلمة الوزير أبرزت أيضًا حجم الجهود المصرية الكبيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث قدمت مصر نحو 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ أكتوبر 2023، ما يعكس التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لحشد الدعم الدولي ووقف الاعتداءات على المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته وفرض حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي معبر رفح القضية الفلسطينية

أعطال السيارات الكورية
سيارات تحت 300 ألف
كيكة المانجا
جانب من المضبوطات
