أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
فن وثقافة

بجولة غنائية عالمية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
أحمد البهى

تستعد النجمة هيفاء وهبي، لإطلاق أول ميجا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

وكشف المنتج الفني تامر عبدالمنعم، مدير أعمال هيفاء، تفاصيل الألبوم المرتقب، موضحا بأنه سيصدر على 4 مراحل أو "بوكيهات"، تضم كل مرحلة 5 أغاني، وهو ما يمثل تجربة فنية جديدة تعطي مساحة أكبر للتنوع والتجديد في العمل.

ويشهد الألبوم تعاونا كبيرا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين وغيرهم، وهو ما يعكس حرص هيفاء على تقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.

إلى جانب تحضيرات الألبوم الغنائي، تجهز هيفاء وهبي لجولات حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس مع الفنان محمد رمضان في لبنان، ثم هناك حفل آخر يجمعها بالمطرب فارس كرم في الأردن، إلى جانب جولة غنائية في أمريكا، وحفلتين في مصر ودبي سيتم الإعلان عنهما قريبا بالتزامن مع طرح الألبوم.

وكانت هيفاء قد طرحت مؤخرا ديو غنائيا مميزا مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

النجمة هيفاء وهبي هيفاء وهبي عزيز الشافعي

