رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
ننشر أسماء مصابى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة

محمد عبد الفتاح

ننشر عبر منصة " صدى البلد " أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو مما أسفر عن إصابة 14 شخص. 

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من َصادق عدلي عويس، عمره 33 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، سيد أحمد حسانين، عمره 25 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، وحميدة محمد أحمد، عمرها 55 سنة، وإصابتها كسر بالحوض، ومحمد عبدالرحمن أحمد، عمره 12 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن أحمد ابوزيد، عمره 37 سنة، وإصابته نزيف بالمخ والبطن، ومحمود شافعي سيد، عمرن 40 سنة، وإصابته جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجمال عبدالرحمن مصرى، وإصابته خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأصيب مصطفى محمد محمود، عمره 28 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيسر، وحسانين عبدالرازق حسانين، عمره 26 سنة، وإصابته كسر بالساق اليمنى، وحمدي حجاجي بدري، عمره 27 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف، وأيمن عمران إسماعيل، عمره 41 سنة، وإصابته كسر بالضلوع، ويحيى حامد محمد، عمره 33 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، وخالد عبد الحميد علي، عمره 33 سنة، وإصابته سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي رمضان علي، عمره 25 سنة، وإصابته كسر بالفخذ الأيسر.

تم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتعرض 14 شخصا لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

 تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

محكمة

صورة أرشيفية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقليل الاغتراب 2025

الحجاب

الطفل الضحية

عمره 4 سنوات .. انتشال جـ.ـثة صغير غرق بترعة المريوطية |صورة

المتهمين

بضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بالقليوبية.. صور

حادث التصادم

إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

