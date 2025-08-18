ننشر أسماء مصابى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة

ننشر عبر منصة " صدى البلد " أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو مما أسفر عن إصابة 14 شخص.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من َصادق عدلي عويس، عمره 33 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، سيد أحمد حسانين، عمره 25 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، وحميدة محمد أحمد، عمرها 55 سنة، وإصابتها كسر بالحوض، ومحمد عبدالرحمن أحمد، عمره 12 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن أحمد ابوزيد، عمره 37 سنة، وإصابته نزيف بالمخ والبطن، ومحمود شافعي سيد، عمرن 40 سنة، وإصابته جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجمال عبدالرحمن مصرى، وإصابته خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأصيب مصطفى محمد محمود، عمره 28 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيسر، وحسانين عبدالرازق حسانين، عمره 26 سنة، وإصابته كسر بالساق اليمنى، وحمدي حجاجي بدري، عمره 27 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف، وأيمن عمران إسماعيل، عمره 41 سنة، وإصابته كسر بالضلوع، ويحيى حامد محمد، عمره 33 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري، وخالد عبد الحميد علي، عمره 33 سنة، وإصابته سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي رمضان علي، عمره 25 سنة، وإصابته كسر بالفخذ الأيسر.

حادث

تم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتعرض 14 شخصا لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.