متهم بالعنصرية.. قرار عاجل ضد مشجع ليفربول بعد القبض عليه

إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أُفرج بكفالة مشروطة عن رجل أُلقي القبض عليه للاشتباه في توجيهه إساءة عنصرية إلى أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما أعلنته الشرطة يوم الاثنين.


وأوضحت شرطة ميرسيسايد أن الرجل - البالغ من العمر 47 عامًا - من ليفربول، لا يُسمح له بحضور مباراة كرة قدم في بريطانيا أو الاقتراب من ملعب كرة قدم في بريطانيا على بُعد ميل واحد أثناء فترة إخلاء سبيله بكفالة.


وأُلقي القبض على الرجل للاشتباه في ارتكابه مخالفة نظام عام ذات طابع عنصري، بعد أن أبلغ سيمينيو، وهو أسود البشرة، الحكم بتعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين في الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الجمعة الماضي. 


وتم إخراج الرجل من الملعب بعد الحادثة المزعومة بوقت قصير، ما أدى إلى توقف اللعب لفترة وجيزة.


وأضافت شرطة ميرسيسايد أن التحقيق لا يزال جاريًا، ونواصل العمل بشكل وثيق مع النادي.


وشكر سيمينيو - اللاعب الغاني الدولي البالغ من العمر 25 عامًا - زملاءه في فريق بورنموث، ولاعبي ليفربول، ومجتمع كرة القدم ككل، على رسائل الدعم الغامرة التي تلقاها بعد إبلاغه بتعرضه لإساءة عنصرية.


ولعب سيمينيو المباراة بأكملها وسجل هدفين بعد الحادثة المزعومة التي أدت إلى خسارة بورنموث 4-2 أمام ليفربول.

