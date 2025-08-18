نجم الزمالك السابق لأحمد فتوح: الاعتذار مش بالكلام ولا البيانات

علق ايمن يونس علي بيان اعتذار احمد فتوح لاعب الزمالك بسبب أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الفريق

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" اعتذار اي لاعب مش بالكلام او بالبيانات... لا يا كابتن ..الاعتذار يكون في الملعب بالاداء القوي و الروح القتاليه..دي طريقه الكلام و الاعتذار الوحيده المقبوله في ملاعب كره القدم ".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك سيعود للتدريبات الجماعية عقب تقدمه باعتذار رسمي إلى إدارة الكرة والجهاز الفني، وسيعود للحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: نبيل دونجا خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية في الركبة، وغير معروف فترة غيابه حتى الآن.