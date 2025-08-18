مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتقاء 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة تشهد تطورات ميدانية متسارعة. حيث ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، منشورات جديدة تطالب المواطنين بالنزوح من المناطق الواقعة غرب حي الزيتون والأطراف الشرقية لمنطقة الصبرة، وتعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي عنيف استمر طيلة ساعات الليل، بالتزامن مع تقدم طفيف لآليات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو كويك، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية حبيبة عمر، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتاد، قبيل توسيع عملياته البرية، الزج بروبوتات مفخخة خلال ساعات الليل وتفجيرها في النهار.

وتابع: "وقد شهد صباح اليوم تفجير عدة روبوتات مفخخة بشكل متزامن تقريبًا في المناطق الشرقية للصبرة والمناطق الغربية من حي الزيتون، في إطار العملية البرية التي تنفذها الفرقة 99، وفقًا لإعلان الجيش الإسرائيلي".

وواصل: "المروحيات الإسرائيلية نفذت، خلال ساعات الليل، عدة غارات استهدفت مناطق مختلفة في مدينة غزة، من بينها غارة طالت حي الدرج وأصابت مركزًا للإيواء تابعًا لوزارة التربية والتعليم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة. كما تعرضت شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لقصف مروحي، أسفر عن إصابة خمسة مواطنين".