كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

وارتدت سماحة فستانًا أسود “كب” طويل، مع تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية والأنوثة.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخرا، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي، مؤكدةً أنها تنفذ وصية زوجها، المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وفاة وليد مصطفى

ورحل عن عالمنا المنتج وليد مصطفى فى شهر مايو الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ودخلت كارول سماحة في حالة من الانهيار خلال تشييع جثمانه.

علاقة مميزة جمعت كارول بزوجها الراحل

تميّزت علاقة الفنانة كارول سماحة بزوجها الراحل، وليد مصطفى، بخصوصية شديدة، وقد تحدثت عنه في عدة لقاءات إعلامية، مشيرةً إلى قوة حبهما، وأنه لم يكن مجرد زوج، بل كان صديقها الأقرب ورفيق دربها.