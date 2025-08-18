قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
فن وثقافة

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على إنستجرام

منار نور

نشرت الفنانة كارول سماحة، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

وارتدت سماحة فستانًا أسود “كب” طويل، مع تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية والأنوثة.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت مؤخرا، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي، مؤكدةً أنها تنفذ وصية زوجها، المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وفاة وليد مصطفى

ورحل عن عالمنا المنتج وليد مصطفى فى شهر مايو الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ودخلت كارول سماحة في حالة من الانهيار خلال تشييع جثمانه.

علاقة مميزة جمعت كارول بزوجها الراحل

تميّزت علاقة الفنانة كارول سماحة بزوجها الراحل، وليد مصطفى، بخصوصية شديدة، وقد تحدثت عنه في عدة لقاءات إعلامية، مشيرةً إلى قوة حبهما، وأنه لم يكن مجرد زوج، بل كان صديقها الأقرب ورفيق دربها.

