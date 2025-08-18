قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير استراتيجي: أي تسوية مقبلة لن تكون ممكنة دون دور فلسطيني مباشر

غزة
غزة
محمود محسن

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الموقف الدولي بات أكثر حساسية تجاه إسرائيل بعد الجهود الدبلوماسية المصرية، والتي ساهمت في تغيير الصورة الذهنية عالميا من كون إسرائيل مستهدفة إلى كونها جانية.

وقال طارق العكاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، رغم ضغوط التيارات اليمينية المتطرفة داخل حكومته، قد يضطر للتراجع من أجل الحفاظ على ما تبقى من صورته السياسية داخل إسرائيل.

وتابع  المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن استمرار العمليات البرية يهدد بخسائر فادحة في صفوف الجنود الإسرائيليين، فضلًا عن مخاطر إقدام حركة حماس على تصفية المحتجزين في حال توغلت القوات الإسرائيلية في عمق القطاع.

وأشار طارق العكاري إلى أن أي تسوية مقبلة لن تكون ممكنة دون دور فلسطيني مباشر.

العميد الدكتور طارق العكاري إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي التيارات اليمينية المتطرفة العمليات البرية

