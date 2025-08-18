قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
برلمان

حزب شعب مصر: الوساطة المصرية تنقذ غزة من كارثة إنسانية

أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر
أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر
القسم السياسي

قال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لإنهاء دوامة العنف في غزة عبر وساطة فاعلة بالتنسيق مع قطر، مشيرا لما أعلنته وسائل الإعلام بشأن موافقة حركة "حماس" على المقترح المصري–القطري، الذي يشمل وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، مع إعادة تموضع القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود، بما يسمح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى القطاع.

وأوضح المقدم في بيانه أن المبادرة المصرية لا تتوقف عند الهدنة، بل تفتح الباب أمام مناقشة اتفاق شامل ودائم يبدأ من اليوم الأول لوقف النار، بما يعزز فرص الوصول إلى حل سياسي طويل الأمد، لافتا إلى أن المقترح ينص على تبادل للأسرى، يشمل الإفراج عن فلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى إطلاق 10 محتجزين أحياء وتسليم 18 جثماناً.

وأكد رئيس حزب شعب مصر أن زيارة المسؤولين المصريين لمعبر رفح واستقبال القاهرة لرئيس الوزراء الفلسطيني يعكسان جدية مصر في دعم القيادة الفلسطينية وتعزيز صمود الأهالي في القطاع، موضحا أن رفح كانت وستظل البوابة الإنسانية التي تفتحها مصر للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الجهود المصرية تمثل طوق النجاة لسكان غزة، وتحمل رسالة واضحة بأن القاهرة لن تدخر جهداً في حماية الشعب الفلسطيني من التصعيد، والعمل مع الأطراف كافة من أجل سلام عادل وشامل.

حركة حماس حزب شعب مصر الدولة المصرية دوامة العنف في غزة

