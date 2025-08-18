حزب شعب مصر: الوساطة المصرية تنقذ غزة من كارثة إنسانية

قال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لإنهاء دوامة العنف في غزة عبر وساطة فاعلة بالتنسيق مع قطر، مشيرا لما أعلنته وسائل الإعلام بشأن موافقة حركة "حماس" على المقترح المصري–القطري، الذي يشمل وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، مع إعادة تموضع القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود، بما يسمح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى القطاع.

وأوضح المقدم في بيانه أن المبادرة المصرية لا تتوقف عند الهدنة، بل تفتح الباب أمام مناقشة اتفاق شامل ودائم يبدأ من اليوم الأول لوقف النار، بما يعزز فرص الوصول إلى حل سياسي طويل الأمد، لافتا إلى أن المقترح ينص على تبادل للأسرى، يشمل الإفراج عن فلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى إطلاق 10 محتجزين أحياء وتسليم 18 جثماناً.

وأكد رئيس حزب شعب مصر أن زيارة المسؤولين المصريين لمعبر رفح واستقبال القاهرة لرئيس الوزراء الفلسطيني يعكسان جدية مصر في دعم القيادة الفلسطينية وتعزيز صمود الأهالي في القطاع، موضحا أن رفح كانت وستظل البوابة الإنسانية التي تفتحها مصر للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الجهود المصرية تمثل طوق النجاة لسكان غزة، وتحمل رسالة واضحة بأن القاهرة لن تدخر جهداً في حماية الشعب الفلسطيني من التصعيد، والعمل مع الأطراف كافة من أجل سلام عادل وشامل.