المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.. صور

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة والد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بدار المناسبات بالميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.